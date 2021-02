La curiosa situación de Rafael Nadal y una fanática que le hizo obsceno gesto

Una curiosa situación vivió el español Rafael Nadal (2° de la ATP) con una hincha en las tribunas del "Rod Laver" Arena en Melbourne, Australia, que le hizo un gesto obsceno.

Una mujer le levantó el dedo del medio a "Rafa", que se tomó para la risa la situación y le preguntó si era para él, según se pudo ver en registros de la transmisión.

El hecho ocurrió en el duelo de Nadal contra el estadoudinense Michael Mmoh (177°) y los guardias sacaron del recinto a la asistente.

Revisa la situación:

I think my favourite part is the reaction of the woman with the Spanish flag pic.twitter.com/z6jKhv42RC