Masters 1.000 de Cincinnati confirmó la ausencia de Rafael Nadal

La cuenta oficial del Masters 1.000 de Cincinnati ratificó que el tenista español Rafael Nadal (2° de la ATP) se bajó del campeonato debido al cansancio tras su conquista en Montreal este domingo.

En el lugar de Nadal ingresó al cuadro el kazajo Mikhail Kukushkin (44°) en su condición de lucy loser y quedó libre en la primera ronda.

El tenista europeo espera al ganador del cruce entre el chileno Cristian Garin (36°) y el francés Adrian Mannarino (69°) para conocer a su primer rival del certamen estadounidense.

Además de Nadal se bajó del torneo femenino la campeona del WTA de Toronto Bianca Andreescu.

