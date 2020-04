Nadal agradeció a Djokovic por unirse a su campaña contra el coronavirus en España

El tenista Rafael Nadal agradeció a su colega serbio Novak Djokovic por unirse a la campaña #NuestraMejorVictoria, organizada por el propio "Rafa" para combatir el coronavirus en España, uno de los países más afectados.

Nadal utilizó su cuenta de Twitter para reconocer el gesto de "Nole", quien se sumó a un importante número de deportistas españoles, que también han participado en la iniciativa.

Entre ellos están el basquetbolista Paul Gasol, los futbolistas David Silva y Andrés Iniesta, además del piloto de Moto GP Marc Márquez y la tenista Gabriñe Muguruza, entre otros destacados.

Revisa la publicación de Rafael Nadal:

A huge thanks to @djokernole for the contribution to the #nuestramejorvictoria campaign helping those in need in the fight against Corona Virus.

Class act 🙌🏻👏🏻 Hvala Nole! pic.twitter.com/ypnRPHIZAd