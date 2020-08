Nadal criticó asociación creada por Djokovic: Son momentos para estar juntos y no separados

El español Rafael Nadal (2° del ranking mundial), que más tarde fue secundado por el suizo Roger Federer (4°), apeló a la unión en el mundo del tenis y se desmarcó de la idea del serbio Novak Djokovic (1°), que pretende crear una asociación paralela para los tenistas al margen de la ATP.

"El mundo vive una situación difícil y complicada. Personalmente creo que son tiempos para estar tranquilos y trabajar todos juntos en la misma dirección. Es hora de la unidad, no de la separación", indicó en Twitter el jugador balear como respuesta a la idea del número uno del mundo.

These are moments where big things can be achieved as long as the world of tennis is united. We all, players, tournaments and governing bodies have to work together. We have a bigger problem and separation and disunion is definitely not the solution.