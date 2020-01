"No te gusta el buen tenis": Nadal discutió con umpire que le dio una advertencia ante Thiem

El español Rafael Nadal (1° de la ATP) tuvo un intenso cruce de palabras con la umpire Aurélie Tourte, en el partido con Dominic Thiem (5°), luego que la juez de silla le diera un warning por demorar el juego en uno de sus servicios.

La situación molestó al tenista, puesto que consideró que la advertencia era exagerada, ya que recién había finalizado extenso punto.

"No te gusta el buen tenis", repitió en dos ocasiones Nadal a la jueza del encuentro.

- Revisa la discusión:

