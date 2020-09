Rafael Nadal de cara a Roland Garros: Nunca había tenido condiciones tan negativas

El español Rafael Nadal (2° en el ránking ATP), máximo favorito para quedarse con el título de Roland Garros, criticó las condiciones del torneo para esta temporada, asegurando que está en clara desventaja en relación a años anteriores.

Nadal dijo en conferencia de prensa que "de todas las veces que lo he jugado, es el que tiene las condiciones más negativas", haciendo hincapié en las nuevas pelotas que se utilizarán en el certamen: "Es como una piedra", añadiendo que seguramente serán cambiadas para las próximas ediciones porque "la salud de los tenistas es importante".

Siguiendo con las situaciones adversas, el ex número uno del mundo expresó que "hay nueve grados, para jugar un torneo en el exterior estamos al límite. Además, está lloviendo cada día, las pelotas son diferentes, pero solo queda adaptarme a todo eso".

De igual forma, el mallorquín sostuvo que "dejaré todo cada día, con aptitud y predisposición a aceptar los retos que se puedan ir presentando y superarlos, sabiendo que las condiciones no son ideales. Lo que no puedo fallar es en mi actitud".

"Tengo que ir construyendo cada día las mejoras que me lleven a hacer un buen torneo. Si no quisiera asumir el reto de aspirar a lo máximo no habría venido. Tengo la ilusión de competir en otro Roland Garros al 100 por ciento. Las condiciones no son ideales y la preparación pudo haber sido mejor. Pero hay que convivir. No voy a aumentar los problemas que presenta ya la situación, voy a intentar minimizarlos con trabajo", cerró.