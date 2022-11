Rafael Nadal: Espero que no tengan que pasar nueve años para volver a Chile

El español Rafael Nadal, uno de los mejores tenistas de la historia, actual número dos del mundo y ganador de 22 Grand Slams, habló tras la victoria sobre Alejandro Tabilo en un duelo de exhibición y se manifestó agradecido por su estadía en Chile.

"Para mí siempre ha sido un placer jugar en Latinoamérica, no podíamos haber tenido un ambiente mejor. El público acá es impresionante, apasionado, es mi tercera vez acá y siempre me llevo un recuerdo bonito. Espero que no sea la última vez acá en Chile, siempre que vengo lo disfruto mucho", declaró en la transmisión oficial.

Respecto al duelo con Tabilo, que terminó 7-6(6) y 6-3, Nadal sostuvo que fue "difícil" en la pista dura de San Carlos de Apoquindo, y expresó sus buenos deseos para el chileno, quien viene saliendo de una lesión.

"Es un gran jugador, tiene una buena proyección, tuvo un segundo semestre complicado con las lesiones. Le deseo lo mejor para el próximo año, que esté sano y al cien por cien", declaró el Rey de Roland Garros.

Finalmente, volvió a agradecer a los 13 mil espectadores en San Carlos "por hacer de este un día inolvidable".

"Me llevo un recuerdo para siempre y no puedo decir nada más. Ojalá no tengan que pasar nueve años para volver a Chile", sentenció.