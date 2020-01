Rafael Nadal: La ITF y la ATP deben llegar a un acuerdo para no jugar dos mundiales en dos meses

El tenista español Novak Djokovic (1° del ránking) pidió que la ITF y la ATP se pongan de acuerdo para realizar sólo un gran torneo al año y que no se disputen dos mundiales con dos meses de diferencia como ocurrió con la Copa Davis la ATP Cup.

"Creo que la ATP Cup es un gran competición pero, al mismo tiempo, no puedo cambiar mi pensamiento de que dos copas del mundo, con una distancia de dos meses entre una y otra, es algo irreal. Creo que no es algo coherente. Debemos encontrar la manera de arreglar esto, encontrar la manera de llegar a un gran acuerdo entre la ITF y la ATP para crear una gran competición por equipos, no dos", dijo a Sky Sports.

"Además, pienso también que esto genera una especia de confusión de cara al espectador, nosotros lo que debemos ser es ser muy claros con nuestro deporte. Por la salud de nuestro deporte, por el beneficio del tenis, mi opinión es que tenemos un asunto de vital importancia entre manos y debemos resolverlo cuanto antes", agregó.

Estas declaraciones fueron respaldadas por Novak Djokovic (2°) el que advirtió: "Si la ITF con su Copa Davis y la ATP se reúnen muy rápidamente, quizá pudiéramos tener un resultado inmediato, posiblemente de cara a 2022. Espero que suceda, de verdad, ahora mismo es muy difícil conseguir que los mejores jugadores se comprometan para disputar ambos eventos".