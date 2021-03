Rafael Nadal renunció al Masters 1.000 de Miami

El tenista Rafael Nadal renunció este martes a participar en el torneo de Miami porque necesita "recuperarse completamente" para preparar su temporada de tierra batida en Europa.

A través de su cuenta personal de Twitter, el tenista español lamentó no poder participar en el torneo: "Es triste anunciar que no jugaré en Miami, una ciudad que me encanta. Necesito recuperarme completamente y prepararme para la temporada de tierra batida en Europa".

Además, Nadal lanzó un mensaje "especial" para sus fans en los Estados Unidos y "en particular" a la gran comunidad en habla hispana que, afirmó, siempre le da mucho apoyo.

No es el primer torneo al que renuncia Nadal esta temporada. Entre otros, dejó pasar por diferentes motivos Rotterdam, Acapulco o Dubai.