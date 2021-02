Rafael Nadal se bajó del ATP de Acapulco por problemas físicos

El tenista español Rafael Nadal (2° del ránking mundial) confirmó este viernes su ausencia del próximo ATP 500 de Acapulco, aludiendo a los problemas físicos que arrastra desde el Abierto de Australia.

"Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencias en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo", escribió el jugador mallorquín en sus redes sociales.

"Me encanta Acapulco, he jugado los últimos cuatro años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022!" añadió.

Por el mismo motivo, Nadal anunció el pasado jueves que también se restaba del torneo en Rotterdam, explicando que sus dolencias comenzaron en Adelaida y continuaron en Melbourne, en el primer Grand Slam del año.

De esta manera, el número dos de la clasificación planetaria no podrá revalidar el título que consiguió en 2020 en tierras mexicanas.