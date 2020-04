Rafael Nadal: "Se me hace difícil pensar en un torneo a corto o medio plazo"

El tenista español Rafael Nadal declaró que debido a la "tragedia" que está suponiendo la pandemia global del coronavirus se le "hace difícil pensar en un torneo a corto o medio plazo" por lo que rodea a la celebración de cada evento y subrayó que en este momento hay que tener "responsabilidad".

"El tenis es global y el tema no es jugador a puerta cerrada o no, sino la organización del evento movilizando a todo el mundo. Hasta que no haya cura será complicado que haya uno. Ahora hay que tener responsabilidad y no se me antoja pensar un torneo oficial a corto o medio plazo", comentó.

Nadal, confinado en su casa de Mallorca, reconoció que lleva la situación "mejor ahora que hace tres semanas" pese al paso de los días sin poder salir a la calle. Y también reveló que no tiene una pista de tenis para entrenar.

"Lo que menos me preocupa ahora es el tenis. Hago trabajo desde casa para que el cuerpo no se atrofie pero esto es serio, va para largo y hay mucha gente sufriendo una realidad terrible", señaló Nadal.

"Hay que pensar en el bien general y en la salud de los tenistas y las personas alrededor de este deporte. Lo principal es superar la tragedia", concluyó.