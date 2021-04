Rafael Nadal y la Superliga: Es lógico que se busquen soluciones

A las puertas de hacer su estreno en el Conde de Godó, el tenista español Rafael Nadal (3° de la ATP) comentó la polémica idea de la Superliga y si bien aseguró que es lógico que se busquen soluciones en medio de la pandemia, explicó que no sabe si el fútbol se verá beneficiado.

"No tengo una opinión clara. Se ha anunciado algo que no es cien por cien claro a día de hoy. No me gustaría dar un paso en falso", dijo de entrada el mallorquín.

"Todos estamos sufriendo con esta pandemia, los deportes se han visto golpeados económicamente y es lógico que se busquen soluciones. No sé si es la decisión correcta o no, si el fútbol se verá beneficiado o no. Me puedo equivocar cuando doy mis opiniones, pero al menos cuando opino de cosas intento estar informado y en este caso no lo estoy suficientemente informado para dar una opinión", añadió el español.