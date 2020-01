Riguroso guardia negó el acceso a Rafael Nadal por no mostrar su acreditación

Un riguroso guardia del Abierto de Australia le negó el acceso al número uno del mundo en la ATP, Rafael Nadal, porque no portaba a la vista su credencial antes del partido con Dominic Thiem por cuartos de final.

En un registro audiovisual dado a conocer a través de redes sociales, es posible ver al efectivo de seguridad impedir que el español ingresar a un sector exclusivo para jugadores y periodistas en el "Rod Laver" Arena.

El mejor tenista del mundo en la actualidad intentó explicar al guardia lo que sucedía con su credencial y ante la negativa de éste llegó uno de sus compañeros para convencerlo de permitir que Nadal siguiera su camino.

Revisa la polémica situación:

Diligent security official at #AusOpen stops world No. 1 Rafa Nadal to see his accreditationpic.twitter.com/JMNaO5C8Rw