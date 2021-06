Cristian Garin superó una dura batalla con triunfazo sobre Mackenzie McDonald y avanzó en París

El chileno Cristian Garin, número 23 del ránking ATP, se quedó con un triunfazo en cinco sets sobre el estadounidense Mackenzie McDonald (119°), resultado que le permitió instalarse en la tercera ronda de Roland Garros.

En un maratónico encuentro que duró cuatro horas y 19 minutos, la raqueta nacional terminó remontando y alzándose victorioso por parciales de 4-6, 4-6, 7-6 (7), 6-3 y 8-6.

La primera manga se le presentó de manera difícil al ariqueño, ya que en el tercer juego cedió su turno de servicio y eso le permitió al norteamericano tomar impulso hasta tomar la ventaja en el marcador, situación que se repitió en el segundo parcial y hacía temblar las aspiraciones del jugador criollo.

En el tercer set, McDonald quebró de entrada el saque del "Tanque", pero el escenario se revirtió a su favor y llegó a forzar el tie break. Ahí, Garin pasó de estar 3-1 arriba a tener que salvar dos puntos de partido en su contra, para terminar imponiéndose por 9-7 y alargar el duelo.

Aquel momento del partido le dio una inyección importantísima al chileno, que con solidez volvió a mostrar su mejor versión en la arcilla parisina y le permitió conseguir dos rupturas más en el cuarto parcial, para que en el capítulo decisivo terminara por derribar la resistencia de McDonald y quedarse con el triunfo.

Gracias a este resultado, Garin accedió a la tercera ronda del Grand Slam francés, instancia en la que deberá medirse al también norteamericano Marcos Giron (84°), quien dejó en el camino al argentino Guido Pella (61°).

Garin can GRIND 💪@Garin_Cris comes back from two sets down, saving two match points, to defeat qualifier McDonald 4-6, 4-6, 7-6(7), 6-3, 8-6.#RolandGarros pic.twitter.com/X3adUr3NwR