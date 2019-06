Cruel acción indignó en Roland Garros: Hincha le robó a un niño un regalo de Madison Keys

Una cruel acción desató la indignación de todos durante la cuarta ronda de Roland Garros, luego que un fanático le robara a un niño el regalo de una tenista.

El incidente ocurrió cuando la tenista Madison Keys, tras batir a la la checa Katerina Siniakova, se acercó a las gradas para darle su toalla a un pequeño que observaba el partido.

Sin embargo, el sujeto tomó de forma brusca la toalla y se la quitó al pequeño, ante la mirada de la propia tenista y el resto de los espectadores.

This is not right - @Madison_Keys giving her towel to a kid in the front row only to have it stolen. Second time at Roland Garros we've seen this. (TSN) pic.twitter.com/LjAYxnuhgM