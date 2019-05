Garin tras su arranque triunfal en Roland Garros: Fue muy sufrido, pero luché en cada punto

Luego de cosechar su primera victoria en un Grand Slam, al superar la primera ronda de Roland Garros este lunes, el tenista chileno Cristian Garin (37° del ránking ATP), valoró la manera en como llegó al triunfo, afirmando que se le dificultó en algunos pasajes del duelo, pero que lo pudo sacar adelante.

El iquiqueño llegó al tie break en dos ocasiones durante el partido, por lo que comentó a la transmisión de ESPN que "fue muy sufrido y demandante psicológicamente, pero luché cada punto. No fue fácil ganar contra alguien como Opelka, me costó harto y ahora voy por más".

"Me pone contento ganar por primera vez en un Grand Slam, me he esforzado muchísimo. Hoy no fue la excepción y di lo mejor para ganar" agregó.

Sobre las claves que lo llevaron a quedarse con el encuentro, el número uno de Chile apuntó a que: "Estuve al mismo ritmo todo el momento. Quizás el tercer set que tuve cuatro o cinco chances de quebrar me arriesgue un poco sin sentido. Por suerte lo pude sacar en tres sets".

Por último Garin agradeció una vez más el apoyo de los chilenos presentes, destacando que: "Vinieron muchos, es un orgullo tenerlos aquí conmigo. Ojalá lleguen para la siguiente ronda".