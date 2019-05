Kiki Bertens se retiró por problemas físicos en la segunda ronda de Roland Garros

La holandesa Kiki Bertens, número cuatro del mundo, se vio obligada a retirarse en la segunda ronda de Roland Garros este miércoles por problemas físicos durante el partido contra la eslovaca Victoria Kuzmova (46a).

La ganadora del pasado torneo de Madrid pidió asistencia cuando el marcador reflejaba un 3-1 en su contra en el primer set en la pista central.

Bertens era una de las favoritas a la victoria final en una temporada en la que también fue semifinalista en Stuttgart y en Roma. La holandesa había alcanzado las semifinales de Roland Garros en 2016.

Además, tenía opciones de salir de París como número uno del mundo si llegaba a la final.

Kuzmova, 46 del ránking a sus 21 años, jugará contra la ganadora del duelo entre la británica Johanna Konta (26a) y la estadounidense Lauren Davis (111a), invitada por la organización.

#RG19 Kiki Bertens, número cuatro del mundo y gran candidata al título, debió retirarse de su encuentro ante Kuzmova cuando el marcador era 3-1 a favor de la rusa.



Bertens dijo “estoy temblando, no tengo energía y no me siento bien”. Una pena pic.twitter.com/FNheFOgFH9