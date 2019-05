Nicolás Jarry: Tuve un mal desempeño y no estoy contento con mi presentación

Tras quedar fuera en la primera ronda de Roland Garros, el tenista chileno Nicolás Jarry (58° de la ATP) hizo un crudo análisis de su derrota ante Juan Martín del Potro (9°) y aseguró que tuvo un mal desempeño ante el argentino.

"Fue un inicio bastante errático de ambos y no fue un buen día para mí. Intenté al principio tomar las oportunidades que tuve y me llevé el primer set, pero después Juan Martín se puso más sólido y no pude encontrarle el ritmo al partido", dijo el número dos de Chile en diálogo con la prensa.

El chileno no quedó conforme y lo dejó claro: "Tenía malas sensaciones dentro de la cancha y no las pude revertir. Tuve un mal desempeño, no estoy muy contento con mi presentación de hoy, no pude controlarme y tengo que seguir trabajando", explicó.

"Fue una buena gira y sé que me queda por aprender, y queda el consuelo de haber puesto nervioso a un 9 del mundo. No estuvo cómodo con mi juego y solo me queda entrenar, sobre todo ahora que estoy retomando la confianza para afrontar la gira de pasto", añadió.

Sobre la escasa aclimatación que tuvo a las cancha de París, Jarry dijo que incidió, pero que queda contento con haber jugado una final la semana anterior en Ginebra.

"No alcancé a prepararme lo mejor posible, pero feliz por haber llegado a una final. Queda luchar y competir, hoy no logré competir y por eso no estoy satisfecho", cerró.