Rafael Nadal: El reconocimiento de la gente es lo más bonito que puedo tener

Un día después de haber levantado por 12 vez la Copa de los Mosqueteros, sin apenas tiempo para la fiesta ni para digerir su nueva proeza, el español Rafael Nadal comentó en una entrevista con la Agencia Efe su éxito

"Lo que me produce satisfacción es lo que yo he hecho, más que lo que puedan decir. El reconocimiento es una de las cosas más bonitas que uno puede tener. Tengo que agradecer el cariño y el apoyo que me han dado los medios de comunicación, siempre se han portado bien conmigo", comentó este lunes el número dos del orbe.

Consultado respecto a la vanidad, Nadal es claro: "Creo que es más fácil caer cuando tienes 19 o 20 años, cuando empiezas. Hay gente que le ocurre. Pero con 33 no es momento de caer en esas cosas. He tenido gente alrededor toda mi vida que ha tenido la dedicación y me han trasmitido una educación adecuada para evitarlo. Por suerte, yo también he sido lo suficientemente humilde o respetuoso para escuchar y hacer caso a las personas que me rodeaban", dijo.

Dijo que esa humildad ha sido clave, no obstante, siente que no es la única receta.

"Hay muchas maneras de llegar al éxito. No todos los mejores deportistas de la historia son humildes. Seguro que son trabajadores, pero algunos no necesitan ser humildes para triunfar como deportistas. Lo necesario es capacidad de trabajo y dedicación", expresó.

Nadal también comentó su relación con el éxito: "Lo vivo con normalidad. Una de las claves de poder seguir estando donde estoy es no tener grandes picos de felicidad. Ni de sentirme demasiado, ni de sentirme demasiado poco cuando las cosas no van de la manera que me gustaría. Creo que mi estado emocional es estable y eso me ayuda a poder enfocar mi vida y mi carrera profesional de una manera coherente y tranquila", comentó.