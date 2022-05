Rumana Begu lanzó su raqueta e hizo pasar susto a un niño en Roland Garros

La rumana Irina-Camelia Begu estuvo a punto de ser descalificada en Roland Garros, después de que lanzara contra el suelo la raqueta contra el suelo, tras perder un punto, y el rebote llegara la grada y casi impactara con un niño.

El juez de silla se acercó a ver al menor, reprendió a la jugadora, pero no le impuso otro tipo de sanción.

Irina-Camelia Begu just bounced her racket into the crowd, supervisor has been called. pic.twitter.com/EiIBNDAH2I

El menor lloraba desconsoladamente y el supervisor fue convocado para analizar la situación, pero no decidió la descalificación de la rumana, entre los abucheos del público y el descontento de la rival, la rusa Ekaterina Alexandrova.

El gesto tuvo continuidad, porque la rusa pareció desconcentrada y, en un momento dado, tras fallar una bola, se dirigió al árbitro y preguntó si también podía lanzar su raqueta, lo que le valió una advertencia del juez.

Begu acabó ganando ese duelo por 6-7(3), 6-3 y 6-4 y se medirá a la francesa Léolia Jeanjean, que se impuso a la checa Karolina Pliskova, octava favorita.

Horrible scenes as Begu's racquet went flying into the crowd. I don't know how she was allowed to continue? @rolandgarros #Begu pic.twitter.com/ipjqBlYPL2