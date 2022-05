Simona Halep sufrió un ataque de pánico en pleno partido de Roland Garros

La tenista sumana Simona Halep, ex número uno de la WTA, sufrió un ataque de pánico en plena cancha durante su partido de segunda ronda en Roland Garros, ante la china Zheng Qinwen.

La jugadora causó mucha preocupación en París, tomando en cuenta que se encontraba dominando el partido en el primer set, que lo ganó por 6-2.

En el segundo parcial, vivió un episodio que la sacó del partido, que cedió con marcadores de 1-6 y 1-6, y tras la caída reconoció que fue un ataque de pánico.

"Fue muy difícil. Jugué bien al principio. Incluso conseguí un quiebre en el segundo set, luego pasó algo y simplemente perdí el parcial y el partido. Pero ella estaba jugando bien y se mereció el triunfo. Fue solo un ataque de pánico. No es algo que me pase a menudo", expresó la camepeona de Roland Garros 2018.

"No me esperaba tener un ataque de pánico. No sabía cómo manejarlo. No sé realmente por qué ocurrió porque estaba liderando el partido. Estaba jugando bien. No hubo ninguna razón para que ocurriera, pero no podía concentrarme. Fue quizás un exceso de pensamiento. Y no pude recuperarme, no me sentí mejor. Si me hubiera sentido mejor, habría empezado a jugar más", completó.