Tsitsipas reveló que supo de la muerte de su abuela cinco minutos antes de la final de Roland Garros

El tenista griego Stefanos Tsitsipas, finalista este domingo en Roland Garros, reveló que se enteró de terrible noticia, el fallecimiento de su abuela paterna, solo minutos antes del duelo que perdió ante el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, en la court "Phillippe Chatrier" en París.

En sus redes sociales, después de la derrota en Roland Garros, el helénico dedicó una profunda reflexión sobre la experiencia que tuvo antes del partido más importante de su carrera.

"La vida no va de ganar o perder. Trata sobre disfrutar cada momento de la vida mietras estés solo o cono otros. Ganar trofeos y celebrar victorias significa mucho, pero no lo es todo. Cinco antes de entrar a pista, mi abuela perdió su batalla en la vida", escribió el tenista de 22 años en Instagram.

"Una mujer sabia, cuya fe en la vida y su deseo de dar y proveer no se puede comparar a ningún otro ser humano que he conocido. Es importante tener más personas como ella en el mundo, porque estas personas te hacen sentir vivo. Esto va dedicado a ella. Solo a ella. Gracias por criar a mi padre. Sin él, esto no habría sido posible", finalizó el ateniense.

Tsitsipas, quinto en el ranking mundial de la ATP, estuvo a punto de dar el golpe ante Djokovic, ya que se impuso en los dos primeros sets por 7-6(6) y 6-2. Sin embargo, el balcánico sacó a relucir toda su jeraquía para remontarlo y vencer en los tres parciales siguientes, por 6-3, 6-2 y 6-4.