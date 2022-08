Serena Williams protagonizó la portada de la revista Time: La más grande

La tenista estadounidense Serena Williams, hoy ubicada más allá del 600 en la clasificación mundial, apareció este lunes en la portada de la prestigiosa revista Time.

Con una foto en blanco y negro, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam aparece con una simple pero decidora leyenda: "La más grande".

Williams jugará este lunes la primera ronda del US Open ante la montenegrina Kovinic, en lo que se presume será su última competencia como profesional luego de esbozar hace unas semanas que el retiro estaba cerca.

La ex número uno del mundo durante 319 semanas tiene 40 años y con 23 títulos de Grand Slam es la segunda máxima ganadora en la historia.

