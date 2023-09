Se revelaron imágenes de brutal golpiza al tenista Bernard Tomic

Por medio de las redes sociales se viralizó un video donde el tenista australiano Bernard Tomic recibió duros golpes por parte de dos sujetos, que lo arrinconaron a las afueras de un estudio de tatuajes.

El registro muestra al exnúmero 17 del mundo, y actual 292°, en el piso mientras trata de cubrirse el rostro ante las patadas de los hombres. Uno de ellos lo insultó entre gritos, entre lo que alcanzó a entender un "levántate, maldito perro".

El lamentable hecho ocurrió en Gold Coast, estado de Queensland, aunque no se ha revelado la fecha del incidente con el deportista, que actualmente está en Turquía.

Según información de Channel 10 de Australia difundida por la prensa internacional, la Policía se encuentra realizando las pesquisas pertinentes.

Así fue la impactante paliza contra Bernard Tomic:

Concerning footage of what looks to be Bernard Tomic at the bottom of this altercation.



Language warning. pic.twitter.com/0FbJtO5cdn