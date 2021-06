Alexa Guarachi quedó eliminada en cuartos de final del dobles en el WTA 500 de Berlín

La tenista chilena Alexa Guarachi (16a de la WTA) quedó eliminada este miércoles junto a la estadounidense Desirae Krawczyk (17°) en cuartos de final del cuadro de duplas en el WTA 500 de Berlín.

Guarachi y su compañera perdieron ante la rusa Veronika Kudermetova y la checa Marketa Vondrousova, quienes se impusieron por parciales de 7-6 y 7-5.

El próximo desafío para la nacional será el WTA de Eastbourne, que se jugará entre el 19 y 26 de junio.



