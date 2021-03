¡Campeona! Alexa Guarachi ganó su segundo título de la temporada en el WTA de Doha

La chilena Alexa Guarachi (24° en duplas), junto a la croata Darija Jurak (40°), cerró su gran semana en el WTA 1.000 de Doha con un título en el dobles.

Guarachi y su compañera vencieron a las chinas Yifan Xu (8°) y Zhaoxuan Yang (57°) en una excelente jornada por por un contundente 6-0 y 6-3.

Con esta victoria, la tenista nacional sumó su segundo título de la temporada 2021, luego de haberse quedado con el WTA 500 de Adelaida a fines de febrero con la estadounidense Desirae Krawczyk.

Además, hizo historia pues alcanzará el puesto 14 del ranking WTA en dobles, el mejor lugar en toda su carrera.

Por otra parte, si logra entrar al Top 10 a inicios de junio, clasificaría a los Juegos Olímpicos de Tokio junto a la chilena Daniela Seguel.

