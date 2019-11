Daniela Seguel: Hacía falta que los deportistas nos involucráramos en el movimiento

La tenista nacional Daniela Seguel se ha mostrado activamente en redes sociales participando de las demandas sociales luego del estallido social ocurrido en Chile y a partir de ahí siente que era necesario que los deportistas mostraran su parecer.

"El movimiento en sí ha sido muy grande y por eso nos llevado a todos a involucrarnos más. Hacía falta. Uno tiene que dar su opinión", dijo la número uno de Chile en entrevista con La Tercera.

"En Barcelona participé en dos marchas y en una asamblea. Afuera se sufre un montón con lo que está pasando. Como chilena, me duele que pasen estas cosas en mi país, pero estoy a full apoyando. El tema explotó por el Metro, pero no era eso, son varias las injusticias y en algún momento iba a pasar eso", añadió la jugadora radicada en la Ciudad Condal.

"Ha sido un estallido social súper fuerte y me involucré por eso. Como estuve en Barcelona y apoyé desde allá, dije 'tengo que estar presente en todo esto'. Más allá de que sea deportista, es un sentir mío", completó Seguel, quien por estos días está disputando la Copa LP, torneo válido por el circuito ITF, en Chicureo.

Seguel, además, criticó la decisión sacar a Paulinne Kantor del ministerio del Deporte y colocar en su lugar a la ex vocera, Cecilia Pérez.

"No me pareció la mejor decisión. Cambiar a la ministra del Deporte no era lo más importante, en este momento. Aparte, creo que la anterior lo estaba haciendo bien. Se ve como una movida política, más que buscar un real cambio. Espero que lo haga bien porque si es así, ganamos los deportistas", expresó.