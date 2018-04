Daniela Seguel no pudo seguir haciendo historia y se despidió en cuartos de final en Bogotá

La tenista chilena Daniela Seguel (192ª del ranking) no pudo seguir haciendo historia en el WTA de Bogotá y se despidió con una amarga derrota en los cuartos de final tras perder con la séptima favorita, la rumana Ana Bogdan (76ª).

La "pantera", quien pasó a la historia al ser la primera tenista de nuestro país en avanzar a cuartos de final en un torneo WTA, no pudo mostrar la solidez que la llevó a esta instancia y sucumbió ante la contundencia de la europea, quien ganó por 6-1 y 6-1 en una hora y 10 minutos de partido.

En el primer set, la nacional cedió completamente ante el juego de la rumana, sin poder ganar nunca su servicio. Bogdan le quebró en tres ocasiones y el único punto que conquistó la nacional fue por esa vía, un punto de quiebre.

El guión en la segunda manga fue similar, aunque Seguel si pudo ganar uno de sus servicios, recortando distancia en el cuarto game.

No obstante, Bogdan no bajó los brazos, mantuvo la potencia de su servicio y le propinó un segundo quiebre en este set, para terminar con su saque el sueño de la chilena.

BACK TO BACK SFs! @ana_bogdan is on 🔥right now and gets the win over Daniela Seguel 6-1, 6-1 to make the SF!#CopaWTABogota pic.twitter.com/GjroD19vMA