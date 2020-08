La experiencia de Daniela Seguel: En el club debes usar mascarilla salvo para jugar y comer

Daniela Seguel fue la primera tenista chilena en volver a jugar profesionalmente luego de la pandemia del coronavirus, y aunque no le fue bien en las clasificaciones del WTA de Palermo, valoró volver a la competición y comentó de su experiencia en el primer torneo que se juega bajo alerta sanitaria.

"Hay que llegar dos o tres días antes para que te hagan el examen PCR y te dejan 24 horas en aislamiento en tu habitación. Si el examen sale negativo, ya puede salir, aunque la recomendación es dejar el hotel solo para ir el club. Allí, tienes que usar mascarilla siempre salvo para comer y jugar. Los peloteros no te pasan la toalla, sino que debes llevar la tuya y dejarla en un lugar señalizado. Solo se permite público en la cancha central y con restricciones", comentó la nacional a El Mercurio.

En relación a su retorno, Seguel contó que "me siento muy contenta por haber jugado después de cinco meses, pero a la vez con el gusto amargo de haber perdido. Con lo complicado que está el escenario por la pandemia, hay muy pocos torneos"

"Solo hay tres campeonatos WTA confirmados: Palermo y Praga, al que no entro y otro en Estados Unidos. Los ITF están cancelados hasta septiembre salvo algunos 15 mil dólares que no me conviene jugar por mi ranking, pero quizás vaya a uno o dos para no perder ritmo", completó.