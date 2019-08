Seguel tras perder el bronce en el dobles: Hay una sensación amarga, tengo pena y rabia

La tenista nacional Daniela Seguel se mostró muy triste tras perder junto a Alexa Guarachi la definición por la medalla de bronce en el dobles femenino de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 e hizo una autocrítica, pese a quedar conforme con su nivel.

Seguel, quien con Guarachi, sucumbieron en tres sets ante las brasileñas Carolina Alves y Luisa Stefani, dijo que "creo que al principio del segundo set las dejamos crecer. Aún así estuvimos ahí. Tuvimos Match Point, lamentablemente no estuve fina en ese momento y queda la sensación amarga. Hoy tengo pena y tengo rabia".

Además, añadió que "es lamentable no haber sacado medalla, en el dobles sí o sí venía con la ilusión, y en ese sentido es una gran desilusión para mí. Para la próxima tengo que estar más fina en los momentos importantes, en general estoy tranquila pero hoy muy cabizbaja y triste".

Sobre su compañera de dupla, sostuvo que "Alexa no solo es una gran jugadora, sino que es una gran persona, nos llevamos bastante bien y siempre me ha apoyado en todos los momentos. Me dijo tras el partido que yo había jugado mejor que ella, pero hoy no hay palabras que me suban el ánimo".

Finalmente, realizando un balance de toda la semana, la número uno de Chile en singles aseveró que "el equipo estuvo súper bien, increíble, hemos estado muy unidos y eso es importante en estos juegos sobre todo. En cuanto a sensaciones de tenis, creo que mostré un gran nivel. No me venía sintiendo tan bien en las últimas semanas y aquí sí. Eso es positivo", cerró.