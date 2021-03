Alan Karatsev ganó su primer título al conquistar el ATP 500 de Dubai

El ruso Alan Karatsev, 42° en el ranking, conquistó este sábado su primer título en el circuito tras vencer en la final del torneo ATP 500 de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) al sudafricano Lloyd Harris (81°) por 6-3 y 6-2.

