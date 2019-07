Alex de Miñaur conquistó el título del ATP 250 de Atlanta

El tenista australiano Alex de Miñaur (34° del ránking mundial) se coronó campeón este domingo del ATP 250 de Atlanta, en Estados Unidos, luego de derrotar en la final al local Taylor Fritz (32°).

La victoria para el oceánico se dio tras una hora y 19 minutos de partido, en parciales de 6-3 y 7-6 (2).

Este es el segundo trofeo ATP que conquista Alex de Miñaur en su carrera, tras haberse quedado con el de Sidney en enero pasado.

