Alexander Bublik se impuso a Zverev y se quedó con el ATP de Montpellier

Alexander Bublik (35° en el ranking ATP) dio la sorpresa y se quedó con el ATP 250 de Montpellier tras vencer en la final al alemán Alexander Zverev (3°) por parciales de 6-4 y 6-3.

El tenista kazajo de 24 años rompió su maleficio tras perder las cuatro finales que jugó y obtuvo el primer título ATP de su carrera.

Tras su triunfo, Bublik escalará hasta el puesto 31° del ranking mundial, el mejor de su carrrera.

The moment Bublik won his first title in his 5th final! 😍#OpenSuddeFrance pic.twitter.com/rwgbRk61tS