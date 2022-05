Alexander Zverev: Los horarios nocturnos me quitaron oportunidades de ganar

El alemán Alexander Zverev, derrotado este domingo en la final del Masters de Madrid por Carlos Alcaraz, dijo que el español es "el mejor jugador del mundo en este momento", pero se quejó de los horarios nocturnos que le correspondieron a él en este y otros torneos.

"Carlos está jugando de forma increíble. No hay ninguna duda al respecto", afirmó. "Pero una cosa que tengo que decir es que el trabajo de la ATP ha sido esta semana un absoluto desastre. Hace dos días me fui a la cama a las cuatro o cuatro y media, ayer a las cinco y veinte. Si cualquier persona normal se acuesta una noche a las cuatro y luego a las cinco, le costaría simplemente estar despierto. Me quitaron oportunidades de ganar y al final del día nadie se acuerda de eso", disparó.

El alemán aseguró en rueda de prensa que no es fácil en esas condiciones "jugar una final contra Carlos Alcaraz, el mejor jugador del mundo ahora mismo, en un Masters 1.000".

"Hoy no tuve coordinación ni con mi servicio, ni con mis golpes de fondo. He fallado dos remates que eran super fáciles porque miro a la pelota y todo se mueve", indicó.

"No quiero quitarle ningún merito a Carlos", subrayó, "y hoy, aunque hubiera estado fresco, probablemente no le habría ganado, pero definitivamente habría sido un mejor partido", expresó tras una final que se decidió por 6-3 y 6-1 en una hora de juego.