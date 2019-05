Alexander Zverev: "No tengo ganas de jugar al tenis"

El tenista alemán Alexander Zverev (5° de la ATP) no pasa por un buen momento y prueba de ello es que este martes quedó eliminado en su estreno en el Masters 1.000 de Madrid, tras lo cual manifestó sus escasas ganas de estar en una cancha.

"Esta situación me está pasando factura. Si soy honesto con ustedes, ahora mismo no tengo ganas de tomar una raqueta en los próximos días. No tengo ganas de jugar al tenis en estos momentos y esta situación nunca antes la había vivido", dijo el jugador alemán en conferencia de prensa.

"Estoy decepcionado por el nivel que estoy mostrando últimamente. Hoy no he estado acertado en ningún momento del partido y mi rival fue muy superior a mí. También las condiciones climatológicas han afectado mucho a mi tenis. Con viento en la cancha, soy el peor jugador top ten que hay en la historia", añadió.

"Mi actitud en la pista también ha sido muy mala. Prácticamente he estado caminando, como si estuviese muerto. Jugando así no puedo conseguir ganar un partido de estas características. Hoy no merecí vencer. Si ayer dije que en Madrid había dado un paso adelante en mi tenis, hoy sin duda he dado dos hacia atrás", completó antes de criticar a su equipo técnico.

"Cuando estamos jugando en un torneo tan importante como es un Masters 1000, todo mi equipo tiene que estar a mi alrededor. Quiero hablar con algunas personas para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder nunca más", dijo.