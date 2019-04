Alexander Zverev tras caer ante Jarry: Simplemente jugué mal

El alemán Alexander Zverev, número tres del ranking ATP y segundo cabeza de serie del ATP 500 de Barcelona, reconoció que pasa "por un bache" tras caer en su debut en el torneo ante el chileno Nicolás Jarry (81°) por 3-6, 7-5 y 7-6(5).

"Simplemente, jugué mal. No es un secreto: estoy fallando, no puedo hacer un golpe agresivo, estoy haciendo doble faltas... Estoy en un bache, no es un secreto, y tengo que salir de él", admitió Zverev.

El jugador germano se inscribió en el Godó gracias a un invitación de la organización, tras caer en octavos de final del Masters 1.000 de Montecarlo, ante el italiano Fognini (7-6 y 6-1), a la postre campeón.

"He perdido unos cuantos partidos, especialmente en tierra, que no había perdido en varios años. Esto pasa. Si le preguntas a Rafa (Nadal) o Roger (Federer), todos han pasado por ello. Es normal. Esta es la situación ahora y la voy a superar", relató el alemán.