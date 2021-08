Andrey Rublev logró gran remontada ante Daniil Medvedev y avanzó a la final en Cincinnati

El ruso Andrey Rublev (7° de la ATP) dio la gran sorpresa, superó a su compatriotra por Daniil Medvedev (2°) en tres sets y avanzó a la final en el Masters 1.000 de Cincinatti, Estados Unidos.

Rublev comenzó perdiendo, pero se inspiró y logró un 2-6, 6-3, 6-3 para alcanzar su segunda final en un torneo de esta importancia.

Además, rompió una mala racha de cuatro derrotas seguidas ante Medvedev en sus enfrentamientos anteriores.

Su rival en la final será el ganador edel choque entre el alemán Alezander Zverev (5°) y el griego Stefanos Tsitsipas (3°).

