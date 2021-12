Andrey Rublev: Mi mejor momento del año fue haber ganado una medalla en Tokio 2020

El tenista ruso Andrey Rublev reconoció este sábado que su mejor momento del año fue haber ganado una medalla olímpica en Tokio 2020.

Al respecto, el moscovita mencionó a Eurosport que: "No hay nada mejor que una medalla olímpica representando a tu país. Cuando terminó el partido experimenté una euforia sobrenatural que nunca antes había sentido. 2021 me ha traido grandes cosas además de los Juegos Olímpicos, como la Copa Davis, algunos títulos ATP o el haber jugado mi primera final Masters 1000. En todas hubo cosas increíbles, pero el último punto de la final de dobles de Tokio no se puede comparar con absolutamente nada".

También Rublev se dio el tiempo para hablar del próximo Abierto de Australia y de la posible participación de Novak Djokovic. "Voy a jugar, no sé si Novak lo hará. Si te soy sincero, creo que no lo jugará. Aún así, es un torneo muy complicado de ganar y hay muchos jugadores capaces. No sé si Rafa (Nadal) también jugará o no. Tendremos que estar atento en los próximos días", señaló.