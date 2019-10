Andy Murray ganó dura batalla ante Marius Copil y accedió a semifinales en Amberes

El tenista británico Andy Murray (243° de la ATP) mantuvo su paso firme en el ATP 250 de Amberes y superó, en un complicado compromiso, al rumano Marius Copil (92°) con lo que ingresó a semifinales.

El nacido en Escocia luchó por 2h35' ante la raqueta que llegó al cuadro principal desde las clasificaciones y lo eliminó con parciales de 6-3, 6-7(7) y 6-4 que le abrieron paso a la ronda de los cuatro mejores.

En tal etapa su rival saldrá del cruce entre el argentino Guido Pella (20°) y el francés Ugo Humbert (70°), que cierran la jornada de este viernes.

En la otra semifinal jugarán el suizo Stanislas Wawrinka (18°) y el italiano Jannik Sinner (119°), que sorprendió con su victoria sobre el estadounidense Frances Tiafoe (53°).

Mighty @andy_murray 🇬🇧 advances to semifinals! ✨



The Brit win 6-3 6-7 6-4 over @MariusCopil 🇷🇴 and will play against Pella or Humbert in the next round. #EuropeanOpen2019 🇧🇪 pic.twitter.com/BOj85BVjam