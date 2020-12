ATP oficializó fechas del Chile Open: Desde el 6 al 14 de marzo

La ATP hizo oficial este martes las fechas en que se disputará el Chile Open, en Santiago, cuya ronda de clasificaciones topará con la disputa de la serie de Copa Davis que el equipo capitaneado por Nicolás Massú sostendrá ante Eslovaquia en Bratislava.

El organismo dio a conocer el calendario de la primera parte del 2021, en el cual está estipulado que el campeonato capitalino arranque su qualy el sábado 6 de marzo y su cuadro principal, el 8 del mismo mes.

La final del certamen que se disputará sobre arcilla y que entrega 250 puntos está proyectada para el 14 de marzo.

En paralelo al torneo chileno se jugarán los eventos de Doha y Marsella.

Además quedó estipulado que quedó postergado el torneo de Indian Wells, así como también el Abierto de Río de Janeiro, que estaba programado para febrero. Fueron cancelados Nueva York y Auckland.

The ATP has announced a revised schedule for weeks 8-13 of the 2021 ATP Tour season.