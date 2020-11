ATP reaccionó a denuncia de maltrato contra Alexander Zverev y anunció investigación

La ATP reaccionó a la denuncia de violencia doméstica que recayó sobre el tenista alemán Alexander Zverev, realizada por su ex pareja Olga Sharypova, y además de condenar hechos de esta índole, aseguró que existe una investigación en contra del número 7 del mundo.

"La ATP condena completamente cualquier forma de violencia o abuso. Esperamos que todos los miembros del circuito hagan lo mismo y se abstengan de cualquier conducta violenta, abusiva o que ponga a otros en riesgo", comienza el texto dado a conocer este viernes por el periodista del New York Times Ben Rothenberg.

"En circunstancias donde existan denuncias de violencia o abuso contra cualquier miembro del Tour, las autoridades legales realizarán una investigación y una vez aplicado el correcto proceso, revisaremos los resultados y decidiremos el camino apropiado de acción", continúa el comunicado.

"De lo contrario, no estamos en condiciones de realizar comentarios o entregar alegatos específicos", finalizó.

Sharypova dio a conocer en redes sociales, y en posteriores entrevistas, que el germano realizó acciones de maltrato en su contra cuando se jugaba el US Open del 2019.

At last, more than two weeks after this initial allegations by Olga Sharypova against Alexander Zverev, the ATP has put out a statement regarding domestic violence: pic.twitter.com/DdPK2ZvYDA