Benoit Paire anunció una pausa de "duración indefinida" tras caer en Stuttgart

El tenista francés Benoit Paire (80° de la ATP) anunció este lunes una pausa de "duración indefinida" tras perder en la primera ronda del torneo de Stuttgart, en Alemania, ante el italiano Lorenzo Sonego (32°) por 7-5 y 6-2.

El jugador galo, de 33 años, encajó su decimoquinta derrota de la temporada y acto seguido compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se muestra abatido, sentado en un banco y con la manos en la cabeza. "Pausa de tenis de duración indefinida", escribió junto a la imagen.

Antes de Stuttgart, Paire fue eliminado en la primera ronda de Roland Garros por el bielorruso Ilya Ivashka. Aparte de sus dos victorias en la fase de clasificación en el Masters de Madrid a principios de mayo, solo ganó tres partidos en 2022, dos en el Abierto de Australia en enero y el último en Ginebra hace unas semanas.

En 2020 Paire ocupaba el puesto 19 del mundo, pero ahora está en la casilla 80.

Benoit Paire announces he's going to take a break from tennis an hour after losing to Lorenzo Sonego at Stuttgart pic.twitter.com/ump3p289ws