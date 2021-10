Cameron Norrie derrotó a Nikoloz Basilashvili y conquistó su primer Masters 1.000 en Indian Wells

El británico Cameron Norrie (26° de la ATP) conquistó este domingo su primer título de Masters 1.000, al vencer al georgiano Nikoloz Basilashvili (36°) en la gran final del torneo de Indian Wells.

En la cancha central del Indian Wells Tennis Garden, el nacido en Sudáfrica impuso condiciones y ganó el partido en tres sets, por parciales de 3-6, 6-4 y un categórico 6-1, tras una hora y 51 minutos de juego.

Con este triunfazo, Norrie se convirtió en el primer jugador de su país en alzarse con un trofeo Masters 1.000, algo que no pudieron conseguir Andy Murray (2009), Tim Henman (2002 y 2004) ni Greg Rusedski (1998).

Además, suma recién el segundo trofeo a su palmarés, junto con el ATP 250 de Los Cabos en julio pasado.

Desde este lunes, Norrie aparecerá en el puesto número 16 de la clasificación planetaria.

History looks good on you, @cam_norrie 🏆#BNPPO21 pic.twitter.com/kfJ2XVO9e6