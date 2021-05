Cameron Norrie y Albert Ramos avanzaron a la final del ATP de Estoril

El británico Cameron Norrie (50° de la ATP) y el español Albert Ramos (46°) avanzaron a la final del ATP de Estoril, Portugal.

En su semifinal Norrie, que venía de eliminar al chileno Cristian Garin, superó en un apretado encuentro al croata Marin Cilic (42°) por parciales de 7-6 (5) y 7-5.

Por su parte, en el otro encuentro Ramos dejó en el camino a su compatriota Alejandro Davidovich (48°) en dos sets por 6-1 y 6-4.

El duelo decisivo será este domingo en horario a definir.

The 2021 @EstorilOpen final is set:



[7] Albert Ramos 🇪🇸 vs. Cameron Norrie 🇬🇧 pic.twitter.com/f7whP7ygT5