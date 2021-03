Canadiense Vasek Pospisil tuvo su día de furia en Miami: ¡Demandaré a esta organización!

El tenista canadiense Vasek Pospisil (67° de la ATP) vivió un momento de indignación y se descargó con el juez de silla Arnaud Gabas mientras disputaba su encuentro de primera ronda en el Masters 1.000 de Miami ante el local Mackenzie McDonald (120°).

La raqueta nacida en Vernon se mostró muy ofuscado en contra del umpire luego que le cobraron un punto de penalización en contra y se descargó, amenazando incluso con demandar a la ATP.

Según se puede ver en un video subido en redes sociales, el número 67 del mundo se mostró enfadado porque el día previo el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, aparentemente le estuvo "gritando durante una hora y media en una reunión de jugadores" e incluso lanzó insultos en su contra.

Por eso, amenazó que con "mucho gusto demandaré a esta organización", todo ante un juez que miraba sin entender mucho su reacción.

This is the video of Vasek Pospisil taking out his anger on the chair umpire who has nothing to do with his gripes with the ATP so doesn’t deserve any of this abuse. It’s a really bad look at the #MiamiOpen for someone who wants to be a leader in the sport pic.twitter.com/QlAEIeZSF9