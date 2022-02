Carlos Alcaraz desbancó a Nadal y es el tenista más joven en ser top 20

El tenista español Carlos Alcaraz sigue rompiendo récords y asombrando a todos dado que tras ganar en Río de Janeiro su primer torneo ATP 500, se metió entre los 20 mejores de la clasificación mundial y es el más joven en alcanzar esta cota, desbancando a otro ilustre como Rafael Nadal.

Con 18 años, nueve meses y 16 días, el nacido en Murcia es el más joven de los jugadores en activo en llegar al top 20, adelantando a Nadal que consiguió esta gesta con 18 años, 10 meses y un día.

"Me he marcado como objetivo no salir del Top 20 y seguir progresando poco a poco", declaró tras la final en tierras cariocas.