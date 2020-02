Cristian Garin doblegó con solidez a Delbonis y avanzó a cuartos de final en el ATP de Río

El chileno Cristian Garin, 25° en el ranking mundial, ratificó su condición de favorito y avanzó a los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, al vencer este miércoles al argentino Federico Delbonis (86°), por 6-4 y 6-3 en una hora y 37 minutos de partido.

