Cristian Garin: Duele perder porque ayer jugué un partidazo y hoy no estuve ni cerca de eso

El chileno Cristian Garin (48°) terminó su aventura en el Conde de Godó este jueves al perder en los octavos de final frente al español Roberto Carballés (104°). El "Tanque" reconoció que estuvo muy irregular y que le dolió el resultado, aunque espera reponerse para encarar un nuevo torneo ATP la próxima semana.

"Duele perder, sobre todo porque sentía que ayer jugué un partidazo a muy buen nivel y hoy no estuve ni cerca de eso. Estas cosas pasan y hay que salir adelante, en tres o cuatro días voy a jugar otro torneo ATP, tengo que concentrarme, con un día de descanso, para volver con todo a Munich, donde estaré jugando el lunes o martes", dijo.

"Yo creo que fue un partido en que no estuve muy regular, comparando en como venía jugando, él (Carballés) también jugó a un nivel súper alto. No me sentí muy bien, tuve mis opciones y nos las aproveché, no fue un muy buen día para mí", dijo el nacional para explicar el tropiezo.

Antes del partido entre Garín y el español, el también chileno Nicolás Jarry logró una tremenda remontada sobre Grigor Dimitrov para instalarse en los cuartos de final del certamen. "Gago" solo tuvo elogios para su compatriota por el triunfo.

"Muy contento por él, es normal saludarlo y darle todo el ánimo, creo que se merece la victoria de hoy y de todos estos días, estoy muy contento por él y espero que siga su racha", comentó.

Un referente del deporte nacional se presentó esta jornada en el estadio donde Garín disputaba su partido. El futbolista Arturo Vidal alentó a su coterráneo y solo pudo presenciar su derrota. Al ser cosultado sobre la presencia del "Rey" en las gradas, Garín indicó que "no lo había visto" y le dio gracias por el apoyo, aunque se excusó: "no jugué muy bien, qué lástima que no haya venido ayer".

Para cerrar, Garín remarcó que este es su primer año compitiendo a nivel ATP y que ganar un título indica que va por buen camino, por lo que tras su actuación en Barcelona está tranquilo.

"Estoy entrenando bien, me estoy cuidando, y me queda seguir el resto del año para ser estable, hoy no fue el mejor día pero deja mucho que aprender, hay que asumirlo y seguir adelante", dijo.