Cristian Garin: El ATP de Río es un torneo que me encanta jugar

El tenista nacional Cristian Garin, 19° en el ranking mundial, habló con Al Aire Libre en la previa de su estreno en el ATP 500 de Río de Janeiro y señaló que el torneo brasileño es uno de sus favoritos, y espera encontrar su mejor versión a medida que logre avanzar en la competencia.

"Estoy contento de estar aquí, me siento bien jugando, me falta un poco de ritmo de partidos en tierra. Tuve que hacer una intervención en el pie y estoy recién agarrando ritmo de competencia, pero estoy contento de volver a Río de Janeiro después de dos años", declaró Garín a Patricio de La Barra, corresponsal de Cooperativa en Brasil.

Además, remarcó que "es un torneo que me encanta jugar aquí, he tenido buenos resultados en todos los niveles, y hay mucha expectativa de defender el campeonato, pero no pienso eso, me faltan partidos y vengo a enfrentar esta situación".

Respecto al duelo con el argentino Federico Coria (63°), "Gago", campeón en Río en 2020, fue escueto y recordó que "hay una victoria para cada uno, será un partido difícil".

Finalmente, recalcó que "me faltan afinar detalles e irme encontrando mejor en competencia. No he visto el cuadro, solo sé con quien voy a jugar, hay buen nivel, es un torneo durísimo, y el hecho de jugar en tierra a esta altura del año no es fácil".

El partido entre Garin y Coria está programado para este martes a las 16:30 horas (19:30 GMT) en el Court "Guga Kuerten" y lo podrás seguir en el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.