Cristian Garin fue derrotado en su estreno en el ATP 250 de Amberes

El chileno Cristian Garin, 17° en el ranking ATP, no pudo ratificar su posición de tercer favorito y fue derrotado este miércoles en su estreno en el ATP 250 de Amberes, en Bélgica, tras caer por 4-6, 6-3 y 6-3 ante el español Alejandro Davidovich (44°).

🎾🔚 Congratulations @alexdavidovich1 🇪🇸



The Spanish reaches the last spot of the day for the quarter-finals of the #EuropeanOpen after beat Garin 🇨🇱 4/6, 6/3, 6/3 #ATP #ATPTour pic.twitter.com/K79Pbp5wTk